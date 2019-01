HASS! Ein Menschenrecht.

»Der schlaueste Weg, Menschen passiv und folgsam zu halten, ist, das Spektrum akzeptierter Meinungen strikt zu limitieren, aber innerhalb dieses Spektrums sehr lebhafte Debatten zu erlauben.« Noam Chomsky

Wenn plötzlich quer durch alle Medien hindurch ein neuer Terminus oder ein sprachlicher Ausdruck inflationär verwendet wird, sollte jedem aufgeklärten Zeitgenossen klar sein, dass der Geburtsort dieses Wortes ein westlicher Think Tank ist. Nach einer endlosen Reihe gleichgeschalteter Bezeichnungen für Gegner einer globalisierten Herrschaft des Geldadels und des Kapitals, folgt dem »Wutbürger« nun das Wort »Hass« nach. Menschen verbreiten ihn plötzlich auf der Straße, in sozialen Netzwerken und im Kommentarbereich unter Online-Artikeln. Sie »spalten« das Volk und »instrumentalisieren« Dinge für ihre Sache. Das ist interessant, denn bisher dachte ich in meiner Naivität, dass es die Medien waren, die das Volk 30 Jahre lang spalteten in die erwünschten linksliberalen Kosmopoliten (nicht zu verwechseln mit »links« oder »liberal«) - die man sofort als die intellektuelle Schicht des Westens präsentierte und nach oben hievte - und den reaktionären Bodensatz, vom linken Globalsierungsgegner, zum postideologischen Philosophen, der sich nicht ins linksliberale Korsett pressen lassen möchte, über den spießigen Konservativen, hin zum bösesten aller Menschen: Dem Rechten! Und ich dachte der Hass wurde eher in den Talkshows kultiviert, diesen medialen Schauprozessen, wo Andersdenkende auf eine Art und Weise vorgeführt wurden, wie man es nur aus totalitären Systemen kennt und wie man sich das nicht einmal mehr heute, angesichts des Bruchs der Schweigespirale, trauen würde zu wiederholen. Und ich dachte, dass es die Medien waren, die jedes von einem Nazi verübte Verbrechen zur Staatsaffäre hochstilisierten und es politisch instrumentalisierten, indem sie diese Verbrechen öffentlichkeitswirksam auf alle Menschen rechts der Mitte projizierten.

Ich habe das Wort »gleichgeschaltet« in obigen Absatz bewusst verwendet, weil Eva Hermann im Jahr 2007 in einem dieser damaligen Schauprozesse von einem eigens dafür eingeladenen »Experten« vorgeworfen wurde, sie würde mit dieser Kritik an den Medien Nazi-Vokabular verwenden. Wie sich aber nun herausstellt, ist der Vorwurf der Gleichschaltung wissenschaftlich abgesichert. Ja, Sie hören richtig: Der Vorwurf der Gleichschaltung zugunsten westlicher Propaganda wurde zumindest auf geopolitischer Ebene zweifelsfrei nachgewiesen. Hier der link zur Studie: https://swprs.org/der-propaganda-multiplikator/

Nun geht es in diesem Artikel nicht darum Partei zu ergreifen für eine politische Ausrichtung, denn der Weg des Westens ist in meinem Weltbild vorgezeichnet. Es geht vielmehr um mein ganz persönliches Gerechtigkeitsempfinden und die Antwort auf die Frage, warum es im Volk brodelt. Kürzlich schrieb ein Poster einen (leider von mir nicht mehr auffindbaren) Kommentar unter einem Online-Artikel einer österreichischen Tageszeitung, der mich sehr beeindruckt hat. Er schrieb sinngemäß (aus dem Gedächtnis), dass es in seinem Job völlig normal war, lautstark gegen konservative oder rechte Politik zu hetzen und deren Wähler als minderbemittelte, boulevard-beeinflusste Deppen darzustellen. Erst mit der Migrantenkrise ab 2015, als einige seiner Kollegen einfach nicht mehr schweigen konnten, wurde ihm klar, dass er mit seiner selbstherrlichen Art jahrelang das Schweigen der Hälfte seiner Kollegen als Zustimmung missinterpretierte. Er begriff, wie oft er in all den Jahren Kollegen unwillentlich beleidigte, weil diese sich einfach nicht zu widersprechen trauten. Sie schwiegen aus Angst vor sozialer Ausgrenzung, was ihm heute peinlich sei. Beeindruckt hat mich diese Selbstkritik vor allem, weil sie mir unheimlich vertraut vorkam. Auch in meinem vorletzten Job waren Linksliberale die politischen Rädelsführer, die alles rechts ihres Weltbildes herabwürdigten, während die andere Seite schwieg und sich politisch nie äußerte. Obwohl bei jeder Wahl die konservativen und rechten Kräfte gemeinsam um die 50% an Stimmen einheimsten, kam es diesen Leuten nie in den Sinn, dass es vielleicht auch in ihrer eigenen Abteilung 50% an konservativen/rechten Wählern gab. Die Rechten - das waren immer die Anderen. Die, die man nicht sieht, nicht kennt und mit denen man auch nichts zu tun hat. Jene, auf die man alles Böse dieser Welt projizieren kann, um sich selbst aufs moralische Podest heben zu können. Auch wenn ich persönlich nie geschwiegen habe (aber auch nie einer Partei nahe stand) - ungeschminkt habe ich meine Gedanken auch nicht vorgetragen. Weniger aus Angst vor der sozialen Ausgrenzung, sondern aus Angst vor der Intoleranz, die mir von Linksliberalen entgegenschlug. Ich tastete mich immer heran, wie weit ich gehen konnte. Ich wollte eben NICHT spalten, sondern mir meinen eigenen Arbeitsplatz, an dem ich mindestens 40 Stunden in der Woche verbrachte, nicht zum Schlachtfeld machen. Ich wollte einfach mit allen gut auskommen. Politisiert habe ich außerhalb meines Berufs. Erst im Zuge meiner von mir ausgesprochenen Kündigung (die keine politischen Hintergründe hatte) - es war das Jahr der offenen Grenzen - begann ich meine Gedanken sachte, gewählt, aber offen zu artikulieren und für rund 20 Minuten zu debattieren. Danach wurde das Gespräch von der anderen Seite zornig abgebrochen und ich - der 10 Jahre mit diesen Menschen gut und friktionsfrei zusammenarbeitete - wurde stehengelassen, als wäre ich ein grölender Skinhead. Ich kann mich an keine einzige Begebenheit in meinem gesamten Leben erinnern, wo ein Rechtswähler derart intolerant auf ein anderes politisches Weltbild reagierte.

Ich glaube, dass diese Geschichte sehr sehr vielen bekannt vorkommt. Und sie zeigt nicht allein die Intoleranz und Ignoranz des linksliberalen, im eigene Saft schmorenden Weltbildes. Sie zeigt, wie sehr das politisch/mediale Narrativ in die Gesellschaft eingedrungen ist. Wie die gesellschaftlichen Strukturen totalitär verkrusteten und Menschen mit den falschen Gedanken lieber schwiegen, als zu Parias abgestempelt zu werden. Was mich im Nachhinein am meisten schockierte ist, wie normal uns Abweichlern es vorkam, dass wir besser den Mund hielten oder die Klippen, die uns die linksliberale Korrektheit vorgab, so sanft wie möglich umschifften, um nicht »enttarnt« zu werden. Seit meiner Kündigung damals schwor ich mir, nie wieder zu schweigen und meine Meinung mit dem gleichen Selbstbewusstsein vorzutragen, wie das auch die andere Seite tut. Und ich glaube, damit bin ich bei Weitem nicht der Einzige.

Die gegenwärtigen gruppendynamischen Vorgänge zeugen nämlich von einem Epochenwechsel. Die Migrantenkrise war der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte und die Schweigespirale brach. Spätestens als man die Ideologie der offenen Grenzen als eine ernsthafte Option medial favorisierte, was einem intellektuellen Vertrauensbruch zwischen Staat/Medien und Volk gleichkam (man propagiert schließlich auch nicht den Kreationismus oder die flache Erde), begannen Menschen, die vormals schwiegen, plötzlich zu sprechen. Und zu diesem Zeitpunkt wurde die letzte Phase des Hegelianischer Prozesses (These-Antithese-Synthese) in Gang gesetzt, die sich schon lange abzeichnete und nur noch getriggert werden musste: Der von Staat und Medien jahrzehntelang bewusst vertiefte Graben zwischen links und rechts wird langsam, aber sukzessive zugeschüttet. Links und Rechts beginnen miteinander zu reden und zu debattieren, Informationen wanderten von der einen auf die andere Seite und vice versa. Einserseits beginnt sich auf der linksliberalen Seite bei jenen Widerstand zu regen, die ihren Verstand noch nicht bei Autoritäten abgaben. Sie beginnen die rechte Seite anzuhören und rechte Literatur zu lesen. Die Rechten wiederum beginnen sich mit echter linker Literatur zu beschäftigen, echte Linke entdecken mit Rechten gemeinsame Feindbilder und die Mitläufer des politischen Mainstreams, die ihr politisches Unwissen durch ein Nachplappern propagierter Phrasen kompensierten, halten sich verbal zurück, aus Angst, man könnte ihre völlige Ahnungslosigkeit nun enttarnen. Ich spreche hier nicht von den pathologischen Fällen gesellschaftlicher Verlierer, die Migranten in sozialen Netzwerken den Tod wünschen oder von den staatlich protegierten Randalierern. Ich spreche vom gewöhnlichen Volk, das die Daumenschrauben des kapitalistischen Schuldendrucks von Jahr zu Jahr stärker zu spüren bekommt. Was hier passiert ist das exakte Gegenteil eines Spalts, der sich angeblich durch die Gesellschaft frisst. Es tritt vielmehr ein Solidarisierungseffekt des Volkes zutage. Die Wut zentriert sich in der Hauptsache nicht auf Migranten oder politisch Andersdenkende. Sie zentriert sich auf Staat und Medien. DAS ist es, was den Medien Sorgen bereitet.

Die herbeigeschriebene Spaltung der Gesellschaft ist viel mehr das, was Politik und Medien sich zurückwünschen. Der einzige Spalt, der sich tatsächlich vertieft, ist der zwischen Volk und Eliten. Die Politik des divide et impera, die Spaltung der Gesellschaft in rechts gegen links, Inländer gegen Ausländer, Mann gegen Frau, funktioniert immer schlechter. Der Zeitungsleser ist immer fähiger den Subtext des Geschriebenen wahrzunehmen. Der Rechte begreift immer öfter, dass das Feinbild »Migrant« ihn von anderen Dingen ablenken soll. Und der Linke immer mehr, wie ihn das Feindbild »Rechtswähler« von der Kritik an Globalisierung und Kapitalismus fernhalten soll. Was den Menschen immer bewusster wird: Es ist völlig gleichgültig was sie wählen, weil die Wahl bereits von anderen getroffen wurde. Sie können sich für die kapitalistische Rechte entscheiden und dafür ein Stück weit nationale Selbstbestimmung »gewinnen« für den Verlust des Sozialstaates und den unverblümten Siegeszug der neoliberalen Entenhausen-»Ökonomie«. Oder sie können sich für die kapitalistische Linke entscheiden und dafür ein Stück weit scheinmoralische Überlegenheit »gewinnen« für den indirekten Abbau des Sozialstaates und indirektes Lohndumping durch die Globalisierung und die Migration von Billigstarbeitskräften. Was man auch wählt - Kapital und Geldadel gewinnen immer. Die kapitalistische Rechte verteilt von den Armen nach oben und die kapitalistische Linke von der Mittelschicht nach oben.

Und hier sind auch die Wurzeln des »Hasses« zu verorten. Hass ist eine Emotion, die sich dann ihren Weg bahnt, wenn man einer unerträglichen Situation gegenüber ohnmächtig ausgeliefert ist. Wenn man jahrein und jahraus im Hamsterrad schuftet und nicht weiß, wo diese Schufterei überhaupt hinführen soll (denn das Konto füllt sich dadurch auch nicht) und dann zusehen kann, wie milliardenschwere Konzerne am Fiskus vorbei verdienen, Milliardäre weniger Steuern zahlen als der Arbeiter am Bau, Politiker von Großbanken zur Politik wechseln und wieder zurück, der Zuzug von hunderttausenden unausgebildeten Menschen politisch bewusst forciert wird und vom Steuerzahler alimentiert werden muss, der sich beim leisesten Murren auch noch von Staat und Medien verächtlich als »besorgter Bürger«, »Wutbürger«, »Mob«, »Pack« und »Rassist« bezeichnen lassen muss, die Medien einem einreden, dass es uns noch nie so gut ging wie heute (mit völlig absurden Warenkorbsberechnungen, die den technologischen Fortschritt als Wohlstandsgewinn darstellen), ja, dann kann Hass eine Empfindung sein. Niemand hasst gerne. Hass ist ein Gefühl, das dem eigenen Lebensglück im Weg steht. Wenn ein Firmenchef von seiner gesamten Belegschaft gehasst wird, dann sollte sich dieser fragen, was er falsch macht. Wenn aber Otto Normalverbraucher aus der Unter- oder Mittelschicht zu hassen beginnt, fragt sich dann die Politik, was sie falsch macht?

Nein! Sie stellt jene an den Pranger, die wütend sind, denn Wut und Hass sind keine Kategorien im Hipster-Kapitalismus der ewig lächelnden Menschen, wo dieses kranke Gesellschaftssystem auch noch in Filmen ironisch reframt wird: Der hippe Homo oeconomicus, der sich am Morgen noch ein bisschen mürrisch im Bett wälzt (so wird der Rapport zum TV-schauenden Fußvolk hergestellt), dann verschlafen aufsteht, sich die Augen reibt, aber recht bald auf Touren kommt, bei Gute-Laune-Musik vorm Spiegel positiv gestresst die Körper- und Zahnpflege erledigt, die Kinder aufweckt, ihnen Frühstück herrichtet, die Jause einpackt, sie zur Schule fährt, auf dem Weg zur Arbeit lächelnd im Stau Starbucks-Kaffee schlürft, dabei mit dem Lieblingsradiosender mitsingt, nach einer guten Stunde Fahrtweg den Arbeitsstress bewältigt während er gutgelaunt vorm PC das Mittagessen hinunterwürgt, auf Hochtouren bis zur letzten Minute arbeitet, danach noch einkaufen und tanken fährt, die Kinder abholt, mit ihnen Hausaufgaben macht, Heimbürokratie erledigt, den Haushalt schmeißt, noch schnell 10 Minuten tiefenentspannt meditiert und die letzte Stunde des freien Tages dafür nutzt, seinen Partner lächelnd und lasziv zu bezirzen, um mit ihm Sex zu haben, danach noch entspannt ein Buch aufschlägt und »oh - es ist schon so spät?« - 5 Stunden Schlaf reichen schon. »Puh, das war heut ein anstrenger Tag«, sagen sich die Powerfrau und der Powermann zufrieden seufzend. Jene Powerfrau und jener Powermann, die man als Idole einer ganzen Generation verkauft. Die Leute können es nicht mehr hören. Sie ertragen die verlogene Fassade dieses politisch korrekten »Feel-good«-Kapitalismus einfach nicht mehr. Sie fragen sich, ob das alles ist, was ihnen das Leben zu bieten hat.

Als ich vor einer Woche, nach 2 Jahren TV-Abstinenz, durchs deutsche Programm zappte, wurde mir wieder so richtig bewusst wie das gesamte Programm auf jedem Sender nur so von Propaganda trieft. Innerhalb von 1,5 Stunden Fernsehen, wurde mir von einer jovial klingenden Frauenstimme erklärt, dass die Pfandleihe eine Möglichkeit ist, kurzfristige Zahlungsrückstände zu überbrücken. Ein Experte erklärte auf einem anderen Sender, dass der einzige Weg, um Altersarmut zu vermeiden, das durchgehende und ununterbrochene Arbeiten bis 67 ist (nebenbei: 50% aller Deutschen werden auch ohne kommende Wirtschaftskrise im Alter arm sein.) und auf einem dritten Sender wurde die Gangkriminalität Deutschlands unaufgeregt thematisiert. All das wird dort in einem Stil vorgetragen, als würde man sich gerade das Unwissensmagazin Galileo ansehen (Galileo würde im Grab rotieren, wenn er wüsste, was unter seinem Namen an Müll produziert wird). Das Volk soll an die neue Normalität gewöhnt werden und diese ist beileibe nicht das Ende der Fahnenstange, weil bloß die gegenwärtige Wirtschaftsleistung in die Zukunft extrapoliert wird.

Die Augen werden jenen aufgehen, die sich der Spaltung durch die Eliten verweigern. Wer offene Grenzen für eine tolle Sache hält, sollte sich vielleicht ein klein wenig mit Kulturphilosophie, Wirtschaft, Geschichte und Gruppenpsychologie auseinandersetzen oder sich auch einfach grundsätzlich einmal das Mathe-Niveau der Pflichtschule aneignen (ich rede vom Pflichtschul-Niveau von vor 20 Jahren, nicht von dem heute). Und wer glaubt, mit seiner Dauerkritik an den nun hier lebenden Migranten einen Beitrag zum friedlichen Zusammenleben zu leisten, sollte mal über seinen eigenen Schatten springen, ein Flüchtlingsheim besuchen, möglicherweise sogar dort ehrenamtlich arbeiten, um ein Gefühl dafür zu bekommen, dass er es mit echten Menschen zu tun hat, die nach nichts anderem streben als man selbst: Nach Lebensglück. Nimmt man muslimischen Ausländern ihre Würde durch den Druck des Systems, werden sich manche davon ein Stück Selbstwert durch ihre Religion zurückholen, um verächtlich auf Ungläubige herabblicken zu können. Nimmt man westlichen Menschen ihre Würde durch den Druck des Systems, werden sich manche davon ein Stück Selbstwert durch ihre Kultur zurückholen, um verächtlich auf Ausländer herabblicken zu können. Wie praktisch für den Staat, diesen Vollstrecker kapitalistischer Interessen, nicht wahr? Kein böser Blick tangiert ihn.

Das ist der Weg, den wir gehen - der Weg des kapitalistischen Konformismus, der völligen Entmenschlichung im Hamsterrad der transnationalen Megamaschine für den Konsum um des Konsums Willen, der völligen Unterwerfung der Politik und des Menschen unter die Knute der reichsten 10%, die Degradierung zu einer Drohne in einem riesigen supranationalen Ameisenstaat. Der feuchte Traum kapitalistischer Globalisten. Dabei geht es nicht allein um den quantitativen Arbeitsstress. Es geht um die immer stärker ausufernde Komplexität des Alltags, die immer weniger zu bewältigen ist. Hast du Geld, dann besorg dir eben eine Tagesmutter für deine Kinder, eine Privatschule für deine Kinder, eine Putzfrau für den Haushalt, einen Handwerker für Reparaturen, einen Steuerberater für deine Finanzen, eine Autowerkstatt für das Service und den Reifenwechsel, einen Psychotherapeuten für deine stressbedingte Depression und einen Urlaub für die Familie zum Runterkommen. Hast du kein Geld - und das betrifft von Jahr zu Jahr mehr Menschen - dann bewältige gefälligst deinen Alltag alleine, kauf dir zur Selbsthilfe ein Yoga-Buch oder wirf Antidepressiva ein und lächle verdammt noch mal dabei, sonst bist du schnell ein Nazi, ein undankbarer Ausländer oder wenn du psychisch zusammenbrichst - ein Sozialschmarotzer. So erklären dir das die gutbezahlten und von Steuergeld alimentierten TV-Ikonen, Politiker oder Künstler. Dafür sind sie schließlich da - um dich strampelnd im System zu halten. Und deinen Hass sollst du in die politische Gegenseite kanalisieren, die in Wahrheit bloß die andere Seite derselben Medaille ist. Und in den nächsten Jahren werden sie dir die neueste Karotte vor die Nase halten und dir erzählen, dass bald Roboter und Künstliche Intelligenzen deinen Lebensunterhalt finanzieren werden, während du für´s Nichtstun ein bedingungsloses Grundeinkommen beziehen kannst. Ich kann versprechen, dass das in einem kapitalistischen System niemals (!) passieren wird, weil Geld bilanztechnisch immer (!) an eine Schuld gebunden sein muss und wie sollen Unternehmen ihre Vorfinanzierungskosten hereinbekommen, wenn niemand mehr Kredit aufnimmt, um diesen bei den Unternehmen zu verkonsumieren? Nehmen zukünftig Roboter Kredite auf, um den Kapitalismus am Laufen zu halten?

Das ist der Kapitalismus: Die ewige Erwartung des Paradieses, das nie kommt. Hat das Auto unser Leben erleichtert oder nicht vielmehr dafür gesorgt, dass wir nun stundenlang zum Arbeitsplatz und zum Einkauf pendeln müssen? Hat die Automatisierung in der zweiten Hälfte des 20.Jhdt irgendeine Erleichterung gebracht oder bloß die Zügel in der Arbeitswelt sukzessive angezogen? Haben uns das Internet und die Digitalisierung irgendeine Erleichterung gebracht oder bloß dafür gesorgt, dass man nun noch effizienter und noch mehr arbeiten kann? Nichts dergleichen hat uns das Leben vereinfacht und die 4. Industrielle Revolution wird den Druck weiter erhöhen. Und als Hohn rechnet uns der Staat obendrein auch noch vor, wie gut es uns heute geht, weil wir uns Hochleistungscomputer, Smartphones und Flachbildfernseher leisten können, während heute zwei Menschen arbeiten müssen, um sich ein gemeinsames Leben aufbauen zu können. Lohnarbeit ist Sklavenarbeit. Das wussten bereits die Römer, während sie im Westen als Freiheit verkauft wird. Und immer mehr Menschen fragen sich, ob es der Weg des ewigen Wachstums, der nur Verlierer produziert, überhaupt wert ist, weitergegangen zu werden und ob denn irgendein südamerikanischer »primitiver« Stamm nicht mehr Freude, Lebensglück und Zufriedenheit aufweisen kann (was alle Studien bestätigen), als unsere »fortschrittliche« Zivilisation, bestehend aus mehr und mehr psychischen Wracks. Welcher Lebensstil ist denn nun primitiv?

Es ist abzusehen, dass Paris erst der Anfang einer jahrzehntelangen Entwicklung sein wird. Die Zukunft wird jenem neuen Typus eines Politikers gehören, der Politik über die Interessen des Kapitals stellt und der Herrschaft durch Spaltung abschwört, zugunsten einer Vereinigung des Volkes unter dem Banner eines neuen Patriotismus. Der Aufstand des Volkes ist die erste wahrhaft demokratische Wahl außerhalb des vorgegebenen Spektrums - die Abwahl der alten Eliten.